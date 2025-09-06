Catean clínica en Santa Catarina tras muerte de joven embarazada

Elementos de la Fiscalía ingresaron a las instalaciones para inspeccionar el lugar, levantar indicios y verificar si contaba con un quirófano adecuado

La clínica particular en la que presuntamente falleció una joven embarazada luego de someterse a un parto por cesárea fue cateada por la Fiscalía General del estado.

La clínica Médica Cuauhtémoc se ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Residencial Cuauhtémoc, en Santa Catarina.

Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como Agentes Estatales de Investigación, en su mayoría de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, ingresaron a las instalaciones para inspeccionar el lugar, levantar indicios y verificar si contaba con un quirófano en condiciones adecuadas.

En el exterior del inmueble se observa la lona con el nombre del médico Roberto Martínez Santos, aunque las autoridades no han precisado si fue él quien atendió a la paciente durante la cesárea.

El caso se relaciona con el fallecimiento de Lizeth Meza de 29 años, originaria de Veracruz y vecina de García, quien el pasado 2 de septiembre acudió a la clínica Médica Cuauhtémoc para dar a luz. Durante el procedimiento presentó un fuerte sangrado, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS ubicado en Monterrey donde finalmente se confirmó su deceso.

Hasta el momento, la causa de muerte permanece pendiente de confirmarse mediante la autopsia, mientras que las indagatorias continúan bajo la línea de perspectiva de género.

Las instalaciones quedaron aseguradas y bajo resguardo de la Fiscalía del Estado mientras avanza la investigación.