Catean casino en San Jerónimo por presunta trata de personas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron un cateo al interior del Red Casino, inmueble ubicado en la avenida San Jerónimo, en el municipio de Monterrey, el cual presuntamente estaría relacionado con el delito de trata de personas.

La movilización se registró poco después del cruce con la Avenida Gonzalitos, en sentido poniente, donde desde temprana hora se observó la presencia de unidades oficiales y personal especializado, quienes mantenían acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En el sitio se encontraban agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, quienes ingresaron al inmueble con una orden judicial para levantar evidencias, recabar indicios y realizar inspecciones que permitan esclarecer los hechos investigados

Se espera que se realice la revisión de distintas áreas del casino, además del aseguramiento de documentos, equipos electrónicos y otros objetos que podrían resultar relevantes para la indagatoria.

Trascendió que estas acciones forman parte de una investigación en curso por el presunto delito de trata de personas, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o aseguradas en el lugar.

Cabe mencionar que no es la primera vez que este inmueble es intervenido por las autoridades.

Fue durante el mes de enero, el día 22, cuando el mismo establecimiento había sido asegurado, en aquella ocasión por su presunta relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese entonces, el inmueble permaneció con sellos oficiales por un periodo determinado.

De manera extraoficial, se presume que dichos sellos fueron retirados, ya que presuntamente el casino ganó un recurso legal y este miércoles iban a reabrir.

Sin embargo, voceros del negocio afirman que esta nueva acción se trata de una mala intención de la Fiscalía.

Y para que no reabra, agentes de la Fiscalía General de Justicia imponen nuevos sellos argumentando ahora el cargo de trata de personas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.