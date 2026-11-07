Catean casas en Monterrey por robo de jerseys de Tigres y Rayados

Agentes ministeriales realizaron dos cateos en Monterrey como parte de la investigación por el robo violento de camisetas de Tigres y Rayados en Apodaca.

Dos operativos de investigación, fueron realizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en distintos puntos del municipio de Monterrey, como parte de las indagatorias por un robo violento cometido en una tienda deportiva de Apodaca, de donde presuntamente fueron sustraídas camisetas de Tigres y Rayados.

Las movilizaciones comenzaron desde temprana hora de este jueves, cuando agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales acudieron a un domicilio ubicado en la Privada Segundo de Diciembre, en su cruce con las laterales de la avenida Fidel Velázquez, en la colonia Luis Echeverría.

En este punto, las autoridades realizaron diversas diligencias y labores de investigación para buscar posibles indicios relacionados con el atraco, principalmente las prendas deportivas que habrían sido robadas del establecimiento.

Un segundo operativo se llevó a cabo sobre la calle Juan Mujica, en la colonia Niño Artillero, donde también se efectuó un cateo presuntamente relacionado con el mismo caso.

De acuerdo con la información recabada, ambos despliegues forman parte de las investigaciones para localizar los artículos sustraídos y establecer quiénes estarían detrás del robo violento ocurrido en el municipio de Apodaca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre los resultados de los cateos, por lo que se espera que la Fiscalía dé a conocer los avances una vez que concluyan las diligencias correspondientes.