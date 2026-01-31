Catean casa por delitos contra la salud en Mitras Poniente

El inmueble quedó asegurado por las autoridades; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el resultado de la diligencia

Un operativo por un presunto delito contra la salud se registró este viernes en la colonia Mitras Poniente, sector Málaga, al poniente de Monterrey. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Antequera y Los Almendros, donde agentes ministeriales y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, apoyados por equipos caninos, llevaron a cabo un cateo como parte de una investigación en curso. El inmueble quedó asegurado por las autoridades; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el resultado de la diligencia, ni se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con este caso. El área se mantiene con vigilancia mientras continúan las labores ministeriales, en espera de que la Fiscalía emita información oficial en las próximas horas.