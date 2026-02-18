Catean casa ligada a presunto líder criminal en Santa Catarina

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de la calle Atlántico y la avenida Perimetral Norte, el cual permaneció bajo resguardo

Un fuerte despliegue de seguridad se registró en el municipio de Santa Catarina, donde autoridades realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Rincón del Poniente, como parte de las investigaciones relacionadas con la detención de un presunto líder de una célula criminal.

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de la calle Atlántico y la avenida Perimetral Norte, el cual permaneció bajo resguardo de elementos municipales y agentes ministeriales, generando expectación entre los vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el cateo está directamente vinculado con la reciente captura de José Alexis “N”, de 28 años de edad, señalado como presunto líder de una célula delictiva que operaba en la zona.

Cateo en Santa Catarina tras captura de presunto líder criminal

El hombre fue detenido durante la madrugada del domingo en la colonia San Gilberto, también en Santa Catarina.

Durante su detención, policías municipales le aseguraron 30 bolsas con una sustancia con características del cristal, otras 30 con presunta cocaína, ocho más con aparente marihuana, además de una báscula gramera y dinero en efectivo.

Tras estos hechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Investigan posible vínculo con homicidio en el área metropolitana

Además de los delitos contra la salud, José Alexis “N” es investigado por su probable participación en el homicidio de una mujer ocurrido en el área metropolitana, lo que motivó las labores de inteligencia que derivaron en el cateo del inmueble.

Durante el operativo, peritos y personal especializado ingresaron y salieron del domicilio para recabar indicios que podrían fortalecer la carpeta de investigación. Las autoridades buscan evidencia relacionada con posibles actividades ilícitas, como almacenamiento de droga, armas o documentación que permita identificar a otros integrantes de la presunta célula criminal.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas adicionales ni sobre el aseguramiento de objetos durante la intervención.

El domicilio permanece bajo vigilancia mientras continúan las diligencias correspondientes.

Se espera que, una vez concluido el cateo, la Fiscalía informe los resultados oficiales y determine si existen nuevas líneas de investigación.

En tanto, el detenido permanece a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.