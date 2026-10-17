Catean casa en Valle de Infonavit por desaparecido en Monterrey

De acuerdo con vecinos de la localidad, este lugar constantemente se realizaban reuniones en la que los asistentes consumían sustancias ilicitas

La Fiscalía de Nuevo León realizó un cateo en una vivienda de la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey, como parte de las investigaciones por la desaparición de un hombre, identificado como Alexis Aldair de 32 años, quien no ha sido localizado desde el pasado 1 de octubre.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle Octava Cerrada, cerca del cruce con Trabajadores, en el segundo sector de la colonia.

En las diligencias participaron agentes ministeriales, Servicios Periciales y grupos especializados de búsqueda.De acuerdo con información relacionada con el caso, el hombre, quien es padre de familia y habitaba en ese mismo sector, habría sido visto por última vez en el domicilio que fue inspeccionado por las autoridades.

De acuerdo con vecinos de la localidad, este lugar constantemente se realizaban reuniones en la que los asistentes consumían sustancias ilicitas, aunque la autoridad no ha confirmado esta información.

Durante el cateo, los investigadores buscaron indicios y objetos que permitan establecer qué ocurrió y aportar información sobre el paradero del desaparecido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales de la diligencia ni se ha informado sobre personas detenidas.