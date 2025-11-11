Catean casa en Nuevo Repueblo por robo de celulares en festival

Por: Danea Lázaro 10 Noviembre 2025, 11:42

Personal de la Fiscalía estatal inspeccionó el domicilio tras una denuncia por robo de celulares durante un festival musical

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se movilizaron a la colonia Nuevo Repueblo, al sur de Monterrey, donde realizaron un cateo a un domicilio relacionado con actividades de robo. El inmueble ubicado en la calle Michoacán, en su cruce con la calle Durango, fue cateado durante la mañana de este lunes. Según investigaciones en el lugar, se encontrarían diversos dispositivos celulares que habrían sido robados durante un festival de música que se llevó a cabo el fin de semana. Se conoce que al menos habrían sido cinco las víctimas de robo, al momento los uniformados continúan realizando las investigaciones, se esperará a la información oficial para conocer el resultado del cateo.