Catean casa en la Industrial por investigación de desaparecido

Las acciones estarían enfocadas en la localización de una persona desaparecida, motivo por el cual también fueron intervenidos inmuebles cercanos

Autoridades ministeriales realizaron un cateo al interior de un domicilio en la colonia Industrial, en Monterrey, como parte de una investigación relacionada con la desaparición de una persona.

El operativo comenzó alrededor del mediodía sobre el cruce de las calles Lima y Luis Quintanar, donde agentes investigadores desplegaron labores de inspección y mantuvieron resguardada la zona mientras se desarrollaban las diligencias.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, las acciones estarían enfocadas en la localización de una persona desaparecida, motivo por el cual también fueron intervenidos inmuebles ubicados en el área cercana al domicilio cateado.

Durante varias horas, personal ministerial y peritos ingresaron a la vivienda para efectuar las revisiones correspondientes, mientras el perímetro permanecía bajo vigilancia para evitar el acceso de particulares.

El cateo llamó la atención de vecinos del sector debido al despliegue de unidades y personal de investigación que permaneció en el sitio realizando diversas diligencias.

Como antecedente, en ese mismo tramo de la colonia Industrial se registró un ataque armado el pasado martes 29 de abril, cuando personas que se desplazaban en una bicicleta dispararon contra un domicilio ubicado sobre la calle Lima número 2407.

En aquel hecho, reportado alrededor de las 12:50 horas, autoridades localizaron cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros como indicios para la investigación, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.

La zona permaneció bajo presencia de elementos de la Policía de Monterrey, mientras las autoridades ministeriales continuaban con las indagatorias para determinar si existe relación entre ambos acontecimientos.