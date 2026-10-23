Catean casa en la Independencia; aseguran 220 kilos de mariguana

Elementos ministeriales, apoyados por el Ejército, realizaron el despliegue al mediodía de este miércoles, en el sur de Monterrey

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyados por el Ejército Mexicano, catearon este miércoles una vivienda en la colonia Independencia, en Monterrey, y aseguraron poco más de 220 kilos de mariguana.

Eso fue mediante una investigación de narcomenudeo y delitos de alto impacto.

Catean vivienda de la calle Veracruz

La Unidad de Despliegue Estratégico llegó con una orden de cateo a la casa marcada con el número 519 sobre la calle Veracruz, entre 2 de Abril y Libertad, para investigar delitos contra la salud.

Los agentes investigadores arriibaron fuertemente armados y acompañados de los binomios caninos.

Y apoyados con sus herramientas, forzaron la puerta para ingresar y hacer la búsqueda de droga y demás elementos constitutivos de delito.

En el interior del domicilio no había habitantes.

Ttrascendió que el dueño abandonó la propiedad porque hace poco tiempo una casa contigua fue baleada.

La vivienda está deteriorada y es de una sola planta.

Aseguran droga en siete bolsas y cierran la cuadra

De ahí, los agentes sacaron un total de 7 bolsas negras grandes, con la droga.

Para el despliegue, cerraron toda la cuadra.

Los elementos que participaron en este operativo formaron un convoy integrado por unos nueve vehículos.