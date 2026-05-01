Catean casa, detienen a pareja con droga en colonia Nueva Madero

La zona del cateo fue asegurada por personal de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo y uniformados de Fuerza Civil.

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Una pareja detenida y el aseguramiento de droga y un vehículo, fue el saldo de un cateo a una casa en la colonia Nueva Madero.

El operativo se llevó a cabo a partir de las 8 de la mañana del jueves en dos domicilios de las calles 23 de Abril y Segunda Privada.

La zona del cateo fue asegurada por persona de la Fiscalía Especializada en narcomenudeo y uniformados de Fuerza Civil.

Los detectives contra el narcomenudeo ingresaron a ambas viviendas, pero solo en una de ellas lograron la detención de un hombre y una mujer.

Además personal de Servicios Periciales encontraron dosis de droga y aseguraron un vehículo estacionado afuera de la casa.

La calle 23 de Abril fue cerrada a la vialidad y no se permitió el paso vehicular ni peatones en la zona.

Las evidencias fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía.