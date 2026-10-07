Catean casa de menor sobreviviente en Montemorelos

La Fiscalía Especializada investiga el multihomicidio registrado el 30 de septiembre en Montemorelos tras una serie de diligencias.

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Autoridades de la Fiscalía Especializada en Feminicidios llevaron a cabo un cateo en la casa donde se asistía al menor sobreviviente en Montemorelos.

Derivado de las investigaciones del multihomicidio registrado el 30 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo un cateo en una vivienda localizada en la colonia Fraccionamiento Real del Valle por la calle Avenida Real del Valle en su cruce con la calle Valle de San Mateo.

En la vivienda presuntamente se asistía al menor de 14 años de edad, quien fue el sobreviviente del ataque múltiple registrado en el fraccionamiento Los Nogales.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los elementos ministeriales arribaron con personal del Instituto Criminalística de Servicios Periciales de la Fiscalía.

El adolescente se encontraba en el lugar cuando Cinthia Abigaíl Tamez Rivera asesinó a dos de sus hijos y a su pareja; aunque la mujer advirtió la presencia del menor, decidió no atacarlo. A unas cuadras, Cinthia asesinó a su hijo menor y posteriormente se quitó la vida.

En el lugar, las calles fueron cerradas por elementos de la policía local en apoyo a los agentes de la fiscalía para que realizaran el cateo.

El resultado de la investigación será dado a conocer por la Fiscalía General del Estado luego de los indicios recabados en el interior del domicilio.