Catean casa de matrimonio fallecido en Linda Vista

En la recámara se encontraron dos casquillos y se estableció que esta era presuntamente propiedad del médico José Luis Gracia Guerra

La casa donde un médico jubilado y su esposa fueron encontrados muertos en la colonia Linda Vista fue cateada por la Fiscalía Estatal.

Detectives del grupo encargado de recolectores de evidencias y de homicidios, llevaron a cabo la diligencia.

Los efectivos y elementos de la Fiscalía llegaron hasta la calle Amplia Vista.

Ingresaron a la casa que es mantenida bajo el resguardo de policías de Guadalupe.

Los investigadores buscan indicios para esclarecer los hechos ocurridos el pasado martes por la noche.

Durante la diligencia, las autoridades cuentan con el aseguramiento de una pistola tipo revólver.

Asimismo en la recámara se encontraron dos casquillos y se estableció que esta era presuntamente propiedad del médico José Luis Gracia Guerra, de 80 años.

Además las autoridades buscaban establecer si las cámaras de seguridad que existen en la propiedad estaban en funcionamiento.

Los cuerpos fueron encontrados en la sala del domicilio con disparos de arma de fuego.

Trascendió que la mujer tenía por lo menos tres impactos de arma de fuego.

Esta diligencia inició alrededor de las 9 de la mañana del viernes.