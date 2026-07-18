Catean casa de Arnulfo Jr; investigan a su hijo por feminicidio

Autoridades continúan con las investigaciones tras la muerte de Yahaira Alvarado, quien murió luego de ser rociada con gasolina y quemada, en Juárez

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Como parte de las investigaciones para esclarecer el feminicidio de Pamela Yajaira, de 25 años, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutaron la noche del jueves dos órdenes de cateo en distintos domicilios del municipio de Guadalupe, presuntamente relacionados con las indagatorias del caso.

El primer operativo se desarrolló en un inmueble ubicado sobre la calle Privada Emilio Carranza, en la colonia Lomas de Tolteca, mientras que un segundo cateo fue realizado en una vivienda de la calle Rincón de la Tierra, en la colonia Rincón de Guadalupe. Ambos inmuebles permanecieron resguardados por elementos ministeriales durante varias horas mientras peritos y agentes especializados realizaban diligencias para el aseguramiento de indicios.

De manera preliminar, trascendió que uno de los domicilios intervenidos pertenece al cantante Arnulfo Jr. y que las acciones ministeriales forman parte de la investigación que se sigue contra su hijo, señalado como uno de los presuntos implicados en el feminicidio de Pamela Yajaira.

Horas antes de los cateos, las autoridades localizaron y aseguraron una camioneta que presuntamente era utilizada por el hijo del cantante. El vehículo fue encontrado en calles del mismo sector y quedó a disposición de Servicios Periciales para su análisis, al presumirse que pudo haber sido utilizado durante la comisión del delito.

Las investigaciones señalan que Pamela Yajaira fue atacada luego de acudir a un encuentro con un hombre al que conoció mediante redes sociales. Posteriormente fue rociada con gasolina y prendida en fuego, siendo localizada con graves quemaduras en calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez. Antes de fallecer en un hospital, la joven alcanzó a rendir su declaración ante las autoridades.

Como parte de las indagatorias, elementos de Fuerza Civil detuvieron a Óscar “N”, de 32 años, considerado uno de los principales sospechosos de haber participado en la agresión. El hombre fue capturado durante un operativo en la colonia Santa Isabel, en Juárez, cuando viajaba en una motocicleta junto con Karina “N”, de 35 años. Durante la revisión, ambos fueron encontrados en posesión de diversas dosis de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda de un segundo presunto implicado, al tiempo que continúa con las diligencias para reunir más evidencia que permita esclarecer el feminicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante los cateos ni han dado a conocer los resultados oficiales de ambas intervenciones.