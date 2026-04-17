Catean bodega tras reporte de privación de la libertad

De manera preliminar trascendió que habría personas detenidas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número

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Una fuerte movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se registró la tarde de este jueves durante un cateo en una bodega ubicada en el cruce de las avenidas Los Ángeles y Diego de Montemayor, en la colonia Garza Cantú.

Relacionan cateo con presunta privación ilegal de la libertad

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención estaría relacionada con una presunta privación ilegal de la libertad, por lo que agentes ministeriales desplegaron un importante operativo en la zona.

En el sitio se observó la presencia de oficiales fuertemente armados resguardando el perímetro, así como equipo especializado, entre ellos pinzas de corte utilizadas para ingresar al inmueble.

Además, al menos siete unidades con binomios caninos participaron en las labores de inspección y búsqueda dentro del predio.

De manera preliminar trascendió que habría personas detenidas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número ni la identidad de los presuntos implicados.

Se espera que en las próximas horas la autoridad estatal emita información oficial sobre los resultados de este operativo.