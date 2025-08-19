Catean bodega en Guadalupe tras robo de un tráiler

Vecinos de la colonia Campestre la Silla reportó una intensa movilización de agentes ministeriales en una bodega de una recicladora de plástico

Autoridades ministeriales iniciaron una investigación tras el robo de un tráiler cargado con mercancía en el municipio de Guadalupe.

El operativo se desplegó en la colonia Campestre La Silla, en el cruce de las calles Peñon Blanco y Puente, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron labores de búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que la mercancía robada podría encontrarse en el interior de una bodega, en el lugar antes mencionado.

Personal de servicios periciales, se encontraba dentro del inmueble, realizando la recolección de evidencias que pudieran esclarecer el hecho.

Hasta el momento, no se ha confirmado el contenido exacto del tráiler ni el valor comercial de los bienes sustraídos.

Las autoridades no han reportado personas detenidas hasta ahora.