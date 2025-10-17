Catean autoridades bodega en parque industrial de Escobedo

El despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y del grupo TOP de Escobedo ocurre en la colonia Parque Industrial Escobedo.

Autoridades se desplegaron en el municipio de Escobedo para llevar a cabo un cateo en una bodega de un parque industrial.

El cateo se lleva a cabo en una bodega marcada con el número 304 que almacena maquinaria de precisión. Se presume que la bodega podría estar relacionada con hechos delictivos.

Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas o el resultado de algún aseguramiento.