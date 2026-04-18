Catean asentamiento por presunto huachicoleo en Pesquería

Vecinos mencionaron desde días anteriores una intensa movilización de unidades oficiales en el área, derivado de las labores de investigación

Autoridades federales y estatales realizaron el cateo de un asentamiento ubicado en la colonia Ladrillera, en el municipio de Pesquería, donde presuntamente se almacenaba de manera ilícita una gran cantidad de hidrocarburos.

Detectan anomalías en poliductos

El operativo se llevó a cabo en un inmueble localizado sobre el callejón de Las Lajillas, luego de que personal de ingeniería de Petróleos Mexicanos detectara variaciones anómalas en la presión de los poliductos durante labores de monitoreo de rutina.

Tras analizar dichas irregularidades y realizar investigaciones de campo, se logró ubicar el punto donde presuntamente se resguardaba el combustible extraído de forma ilegal.

Como parte del despliegue, al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, además de personal de la Fiscalía General de la República y de Pemex, quienes ingresaron al domicilio con una orden de cateo emitida por la autoridad judicial competente.

Durante la diligencia, la zona fue ampliamente acordonada para garantizar la seguridad de los habitantes del sector y permitir el desarrollo de las investigaciones sin contratiempos.

Vecinos mencionaron desde días anteriores una intensa movilización de unidades oficiales en el área, derivado de las labores de investigación.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la cantidad exacta de hidrocarburo que presuntamente se encontraba almacenado en el lugar, ni si durante el cateo fueron asegurados vehículos, contenedores u otro tipo de equipo utilizado para la sustracción y resguardo del combustible.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas como resultado del operativo.

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de huachicoleo y será en las próximas horas cuando se determine el estatus legal del inmueble y las posibles responsabilidades penales derivadas de este caso.