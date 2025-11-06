Catean agencia de viajes por presunto fraude millonario

De acuerdo con las denuncias de las víctimas, los montos invertidos en los viajes llegaron a superar los 180 mil pesos por familia

Agentes ministeriales realizaron un cateo en las oficinas de la Agencia de Viajes Safe Travel en Apodaca, luego de que la empresa fuera señalada por presuntamente defraudar a más de 500 personas con la promesa de paquetes vacacionales que nunca se concretaron.

El operativo se llevó a cabo poco después de las 21:00 horas en un inmueble ubicado en la segunda planta de un edificio situado en los cruces de las avenidas Girasol y Jacaranda, en la colonia Hacienda Margaritas.

De acuerdo con las denuncias de las víctimas, los montos invertidos en los viajes llegaron a superar los 180 mil pesos por familia, en algunos casos por la compra de paquetes internacionales o múltiples reservaciones.

A través de redes sociales, decenas de afectados compartieron testimonios y recibos de pago, señalando directamente a dos personas identificadas como Karen “N” y Alfredo “N”, quienes presuntamente administraban la agencia.

En las últimas semanas, Safe Travel eliminó sus perfiles de redes sociales y dejó de responder mensajes y llamadas, lo que intensificó la sospecha de fraude y motivó la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía.

Autoridades ministeriales aseguraron documentación y equipos de cómputo como parte de la investigación, mientras que las denuncias continúan acumulándose por parte de las personas afectadas. Hasta el momento, los reportes refieren un total de alrededor de 500 víctimas y pérdidas que se estiman en varios millones de pesos.