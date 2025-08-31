Catean agencia de viajes en el Centro de Monterrey

Agentes ministeriales y de Servicios Periciales arribaron al inmueble que alberga la empresa Sueños Tour, en el cruce de Ruperto Martínez y Porfirio Díaz

La existencia de cinco carpetas de investigación por fraude, provocó que la Fiscalía Estatal cateara y asegurara las instalaciones de una agencia de viajes.

El inmueble que alberga la empresa Sueños Tour se localiza en el cruce de la calle Ruperto Martínez y Porfirio Díaz, en el Centro de la ciudad.

Agentes ministeriales y elementos de Servicios Periciales llegaron alrededor de las 10:00 horas del viernes.

A bordo de patrullas y unidades de investigación criminal, los detectives cerraron la calle desde Porfirio Díaz hasta Vallarta.

Policías y peritos ingresaron al inmueble, mientras que otros se apostaron afuera del edificio.

Se estableció que la diligencia otorgada por un juez de control, se debe a la integración de una carpeta acumulada de cinco denuncias por fraudes.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron equipo de computo y dispositivos, así como teléfonos celulares y papelaría.

No se dio a conocer si hubo personas detenidas.