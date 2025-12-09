Catean 10 casas por narcomenudeo en San Nicolás

Autoridades efectuaron operativos simultáneos en varias colonias; hallaron indicios en seis viviendas y reforzaron la zona con filtros de revisión.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades federales, estatales y municipales realizaron de manera simultánea cateos en San Nicolás en al menos diez domicilios como parte de una investigación por delitos contra la salud. Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Las acciones se desplegaron en diversas colonias, entre ellas Paseo San Nicolás (segundo sector), Jardines del Nogalar, Industrias del Vidrio (tercer sector), Pedregal Santo Domingo y Carmen Romano. Vecinos reportaron sorpresa al observar el ingreso de elementos a inmuebles previamente investigados por presunta venta y distribución de droga.

¿Qué encontraron las autoridades en los domicilios cateados?

Información preliminar señala que en seis viviendas se localizaron indicios relacionados con narcomenudeo, mientras que en otros cuatro domicilios el resultado fue negativo. A pesar de la amplia movilización policial, no hubo personas detenidas durante los cateos.

¿Cómo se reforzó la seguridad durante los operativos?

Como parte del despliegue, unidades de la Policía Municipal de San Nicolás instalaron un filtro de revisión sobre la avenida de la Juventud, entre las calles Oslo, Fortín de las Flores y Bosques del Nogalar. Este dispositivo buscó fortalecer la seguridad en la zona durante los operativos simultáneos.

Con información de Marcial Pasarón y Gladys Zavaleta