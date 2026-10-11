Catea Fiscalía casa de exrepresentante de Proyectos 9

La Fiscalía irrumpió en la residencia del exabogado del grupo acusado de estafar más de $1,200 millones en departamentos en la entidad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó una vivienda en Guadalupe propiedad de Miguel Enrique “N”, exrepresentante jurídico de la desarrolladora señalada de megafraude inmobiliario Proyectos 9.

El operativo tuvo como objetivo decomisar equipos de cómputo y buscar expedientes que registren una atención médica recibida por el sospechoso, informó la autoridad sin precisar más detalles.

Fue en la colonia Residencial Camino Real donde se ejecutó la revisión durante la tarde del sábado.

Como resultado, indicó la Fiscalía, se aseguró un CPU y una caja con documentación diversa.

Tras la diligencia, el domicilio quedó bajo resguardo, colocando la autoridad sellos de clausura.

Miguel Enrique “N” es investigado por fraude cometido presuntamente a través de Proyectos 9 junto con José Lobatón, dueño de la compañía y quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo por el mismo delito.

De acuerdo con las diligencias, la operación de la desarrolladora habría dejado daños por más de mil 200 millones de pesos a víctimas que compraron departamentos en preventa que nunca fueron entregados.

Al menos 428 denuncias por el caso se encuentran levantadas ante la Fiscalía estatal.