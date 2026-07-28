Catea Federación viviendas en busca de armas y drogas

Al menos cuatro viviendas fueron cateadas por elementos de la Fiscalía General de la República en un operativo para buscar armas y droga en la colonia Independencia, en Monterrey.
Trascendió, sin embargo, que sólo se encontraron cartuchos hábiles en uno de los domicilios investigados.
Fue minutos antes de las 8:00 de la mañana del lunes cuando los agentes federales arribaron al cruce de las calles Tamaulipas y Laguna Tamiagua.
Más de 20 patrullas rodearon los casas objetivo, cercando así los accesos y las salidas.
Algunos de los oficiales ingresaron mediante los techos, y otros irrumpieron desde las entradas principales.
El despliegue fue integrado además por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por Fuerza Civil.
Aunque inicialmente versiones apuntaban a que se logró el arresto de un hombre, el órgano autónomo federal no confirmó la información.