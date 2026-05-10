Catea Federación vivienda en Portal del Huajuco

Aunque oficialmente la autoridad no reveló la naturaleza del cateo, trascendió que estaría relacionado con tráfico de especies exóticas

Autoridades federales catearon este sábado una vivienda en el exclusivo sector de Portal el Huajuco, al sur de Monterrey.

Elementos de Marina resguardaron la zona

Durante la madrugada trascendió la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en las inmediaciones, particularmente en la colonia La Herradura, que es acceso al fraccionamiento donde ocurrió el operativo.

Los uniformados de las Fuerzas Armadas resguardaron la residencia a requisar hasta el arribo, por la mañana, de la Fiscalía General de la República.

Una fuente reveló que no fueron agentes federales destacamentados en Nuevo León quienes participaron en la pesquisa, sino personal proveniente de la Ciudad de México.

Cateo estaría relacionado con especies exóticas

Aunque oficialmente la autoridad no reveló la naturaleza del cateo, trascendió que estaría relacionado con tráfico de especies exóticas.

Sin precisar qué tipo de animal, se dijo que al interior del inmueble habría felinos.

Extraoficialmente, se hablaba que la vivienda se ubica sobre la calle Camino de la Presa, a unos metros de la caseta de vigilancia del sector.

No se informó sobre personas detenidas, aunque testigos refirieron que las autoridades lograron el aseguramiento de diversas jaulas, aunque su contenido no fue precisado.