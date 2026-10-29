Caso Monserrath Elizondo sigue sin avances, informa Fiscalía

El hombre, quien conducía la revolvedora involucrada en el accidente que le quitó la vida a la joven, permanece detenido en Nuevo León

A casi dos meses de la detención de Carlos Alberto “N”, de 42 años, señalado como presunto responsable de la muerte de la joven Monserrath Elizondo, la investigación por el accidente ocurrido el pasado 20 de agosto en la avenida Paseo de los Leones continúa sin avances, informó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco.

El hombre, quien conducía la revolvedora involucrada en el accidente que le quitó la vida a la joven, permanece detenido en Nuevo León, mientras la carpeta de investigación continúa en la etapa complementaria, sin que hasta el momento se haya definido una fecha para determinar si el caso será llevado a juicio.

Diálogo entre las partes no derivó en un acuerdo

Orozco explicó que recientemente se llevó a cabo un diálogo entre la defensa del detenido y la representación legal de la víctima, con la intención de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, algunas de las partes no se prestó al acuerdo, por lo que el procedimiento judicial seguirá su curso.

“Está en proceso la etapa de investigación complementaria, no hay algún avance. Se tuvo conocimiento de un diálogo entre las partes en vía de alcanzar algún acuerdo que no fue positivo, entonces si no hay tal acuerdo se continuará el proceso y terminando la investigación complementaria se decidirá si hay lugar a solicitar un juicio”, dijo Luis Enrique Orozco.

El detenido fue trasladado de Tlaxcala a Nuevo León

Carlos Alberto “N” fue detenido en Tlaxcala, estado del que es originario, y posteriormente trasladado a Nuevo León, donde permanece recluido mientras las autoridades continúan con el proceso.