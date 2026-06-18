Caso Abarrotes Tejada: definirán si hubo legítima defensa

La Fiscalía señaló que se encuentran analizando videos, recabando entrevistas y realizando peritajes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos

Aunque Don Juan Tejeda, comerciante involucrado en los hechos ocurridos en la colonia CROC de Monterrey, ya fue liberado, la investigación continúa para determinar si actuó en legítima defensa o si existe alguna responsabilidad penal.

Durante una rueda de prensa, el fiscal estatal informó:"Efectivamente, esta persona fue liberada, sin embargo, la investigación continúa."

La Fiscalía señaló que se encuentran analizando videos, recabando entrevistas y realizando peritajes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en los que murieron tres personas.

Respecto al arma utilizada durante el incidente, el fiscal indicó que también se encuentra bajo análisis la situación legal relacionada con su posesión.

"Se está analizando esa situación, si tiene el permiso o no de contar con esa arma, sin embargo, ese sería motivo de alguna responsabilidad de una vista que se dé en su momento a la Fiscalía General de la República."

De acuerdo con la Fiscalía, una vez concluidas las entrevistas, los análisis periciales y la revisión de los videos, se determinará si existe alguna responsabilidad por parte del comerciante o si su actuación queda amparada por la legítima defensa.