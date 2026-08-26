Casino Royale: memorial recuerda a víctimas a 15 años

Hace cinco años, los restos del edificio, en la avenida San Jerónimo, fueron derrumbados por completo, y hoy es un negocio de venta de pisos y mosaicos

A 15 años de la tragedia en el Casino Royale, donde fallecieron 52 personas y dos no natas en un incendio provocado por la delincuencia organizada, el nuevo memorial instalado afuera del extinto negocio de apuestas permanece como mudo testigo del homenaje que los deudos ofrecen en honor de las víctimas y como un recuerdo permanente de que no se ha hecho justicia.

Un memorial en honor de las víctimas

En el nuevo memorial, que data de hace dos años, aparecen los nombres de los clientes y trabajadores que fallecieron la tarde del 25 de agosto del 2011, en el peor ataque que la delincuencia organizada haya perpetrado en un solo evento contra la población civil.

Hace cinco años, los restos del edificio, en la avenida San Jerónimo, fueron derrumbados por completo, y hoy es un negocio de venta de pisos y mosaicos.

Un reclamo de justicia que permanece

El mensaje en el memorial es: