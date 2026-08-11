¡Casi lo linchan! Sorprenden a hombre robando en Montemorelos

La policía se movilizó por el reporte de la captura de un ladrón, quien presuntamente robaba partes de una camioneta estacionada en la calle Cuauhtémoc.

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Habitantes de Montemorelos sorprendieron a un delincuente robando parte de un vehículo en el centro de la ciudad; tras capturarlo, estuvieron a punto de lincharlo y terminaron por entregarlo a la policía.

Los hechos se registraron en la calle Cuauhtémoc en su cruce con la calle Allende en el primer cuadro de la ciudad.

La policía se movilizó por el reporte de la captura de un ladrón, quien presuntamente robaba partes de una camioneta estacionada en la calle Cuauhtémoc.

Entre los afectados, al sorprender al delincuente, lo atraparon y entre ellos mismos intentaron lincharlo. En minutos llega la patrulla y se lo quitan a la gente que lo habría capturado para evitar que terminaran por lesionarlo, pues con una piedra le dieron en la cabeza y espalda en varias ocasiones.

El delincuente pretendía escapar de los afectados, pero lo sometieron.

El hombre fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Pública, quedando a disposición del juez cívico.