Casa Hogar San Vicente solicita donativos para adultos mayores

La responsable voluntaria vicentina del Hogar San Vicente de Paúl, Irma Escamilla de Garza Junco, recordó cómo surgió esta institución

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En Nuevo León hay una institución ejemplar que todo el año, y no solo el Día de la Tercera Edad, cuida y atiende a los adultos mayores abandonados, enfermos, sin familia, sin recursos económicos y sin seguridad social.

Es la Casa Hogar San Vicente de Paúl, ubicada en el municipio de García, que ya tiene 57 años de cuidar, generosamente, a las cabecitas blancas que están en circunstancias vulnerables, y lo hace de forma gratuita.

Actualmente tiene 50 abuelitas y abuelitos, a quienes brinda alimentación y cuidados de salud, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Un hogar para adultos mayores abandonados

La responsable voluntaria vicentina del Hogar San Vicente de Paúl, Irma Escamilla de Garza Junco, recordó cómo surgió esta institución.

"Fue fundada por las voluntarias vicentinas para ayudar a los adultos mayores que estaban abandonados: morían en una plaza, morían en el atrio de una iglesia, a la orilla del río, entonces se fundó este hogar, que da servicio a ellos", afirmó.

En promedio, cada mes esta institución invierte 15 mil pesos en atender a cada beneficiario.

Pero las damas vicentinas ya no pueden, ellas solas, con esa carga: requieren ayuda de la comunidad con donativos para pagar el sueldo de los cuidadores asignados en los tres turnos, más los gastos de cocina, enfermería, lavandería, intendencia, área directiva y el chofer.

"Nos hace falta más apoyo económico. Solas no podemos, porque fíjate, ellos no tienen recursos económicos para pagar su manutención. Y aquí se les da la atención las 24 horas del día, los 365 días del año", expresó.

Solicitan donativos y compañía para los residentes

Por eso, Escamilla de Garza Junco exhortó a la comunidad a solidarizarse con donativos económicos y en especie. Y también en presencia, es decir, con visitas a este hogar para brindar compañía a las cabecitas blancas.

"A este Hogar ya lo conoce mucha gente, pero nos falta más gente, que se unan, que vengan a visitarlos. Se sienten solos, les gusta que vengan a oírlos, más que a platicarles, a escucharlos y después a platicar con ellos. Sobre todo la compañía, que los quieran", destacó.

Todos los donativos son bienvenidos, incluyendo de agua.

"Una de las cosas que le solicitamos a la sociedad cuando vengan es que nos traigan agua, en cualquier presentación y los alimentos básicos", pidió.

Las instalaciones de la Casa Hogar tienen un pozo de agua, pero necesitan un equipo para filtrar el líquido, y agradecerían que alguien se los done.

"Si alguien tiene un suavizador, porque el agua de aquí es muy gruesa, tiene mucho sarro, si instalamos un suavizador, aunque se vaya el agua en el pueblo, aquí sí tendríamos", planteó,

Piden reactivar apoyo del Gobierno estatal

De modo respetuoso, le pidió al gobierno estatal reactivar la entrega del apoyo mensual de 90 mil pesos, que la Secretaría de Igualdad e Inclusión les facilitaba.

"Lo que nos quedaba a nosotros, si 85 mil pesos eran, no sabes cómo los lloramos, nos hacen mucha falta, ojalá que vuelvan", expuso. "Ojalá que pronto, en en este mismo año, nos puedan resolver y que vuelva a entrar ese apoyo tan importante de parte del gobierno", sostuvo.

Este es el llamado: "No nos dejen solos. Trabajamos mucho, mucho, para que esta gente sea feliz en la última etapa de su vida. Los esperamos, con su apoyo".

La Casa Hogar San Vicente de Paúl está ubicada en la calle Juárez 318, entre Doctor González y Guadalupe Victoria, en el centro de García.

Si Usted quiere apoyar, contacte a la señora Irma Escamilla de Garza Junco, en el teléfono 811 325 32 17.

El teléfono de la Casa Hogar es el 81 82 83 00 35, en la extensión 1 de Recepción.