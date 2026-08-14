Casa Hogar impulsa a adolescentes a concluir la secundaria

El objetivo principal es que las jóvenes concluyan la secundaria con las herramientas necesarias para enfrentar su vida futura

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Para algunas familias, garantizar que sus hijas continúen con sus estudios puede convertirse en un reto cuando no existen las condiciones para acompañarlas durante la etapa secundaria.

Ante esta situación, la Casa Hogar de Orientación Social Femenina ofrece un modelo de internamiento de domingo a viernes, diseñado para que adolescentes puedan estudiar, desarrollarse y prepararse para continuar con su formación académica.

Elvia Mata, coordinadora de la institución, explicó que el objetivo principal es que las jóvenes concluyan la secundaria con las herramientas necesarias para enfrentar su vida futura.

“Nuestro principal motivo para que estén ahí es que cursen la escuela secundaria. Tenemos un modelo de atención muy integral que cubre todos los aspectos de la adolescente”.

Ofrecen acompañamiento de trabajo social, así como talleres extracurriculares

Además de educación, las jóvenes reciben alimentación, hospedaje, atención psicológica, acompañamiento de trabajo social, formación espiritual y talleres extracurriculares como danza folclórica, violín y deporte.

Para Amairany, de 13 años, ingresar significó un cambio importante, pero también una oportunidad para mejorar académicamente y descubrir nuevas habilidades.

“Realmente dentro de la institución es un lugar muy bonito. Te brindan muchos beneficios. Te cuidan tanto físicamente como emocionalmente”.

Amairany ingresó porque su madre trabajaba y no había alguien que pudiera cuidarla durante el día. Actualmente, está por comenzar segundo de secundaria y asegura que logró mejorar en materias como español y matemáticas.

Las adolescentes ingresan los domingos por la tarde y regresan con sus familias los viernes.

Las familias interesadas pueden comunicarse al 81 1914 5399 para solicitar una entrevista con Trabajo Social e iniciar el proceso de ingreso.