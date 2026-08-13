Casa de la Mujer Indígena beneficiará a más de 7,000 en el estado

El nuevo centro está equipado con área administrativa, consultorios de atención psicológica, sala de audiencias y tienda de artesanías, entre otras facilidades

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, inauguraron el Centro Cultural Casa de la Mujer Indígena en el centro de Monterrey, infraestructura que dará servicio a más de 7 mil mujeres del área metropolitana.

Al evento asistieron también la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, quienes constataron la apertura de este espacio diseñado para el acompañamiento social, legal y de emprendimiento.

“En este Centro Cultural, las mujeres de los pueblos originarios podrán encontrar siempre que necesiten orientación legal, recibir atención psicológica, o si tienen alguna idea de negocio, tendrán acceso a lo necesario para darle forma. Aquí podrán mejorar en sus oficios, aprender cosas nuevas, conocer a más mujeres y seguir tejiendo redes cada vez más fuertes”, destacó Rodríguez.

Por su parte, Arratia remarcó que a través de la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social se mantendrá la prioridad de reducir las brechas de desigualdad de género y origen étnico en la entidad, ofreciendo un entorno seguro de empoderamiento.

“Crear espacios dignos, seguros y equipados para que las mujeres se desarrollen es clave. Hoy tenemos un espacio seguro e incluyente, que a partir de hoy procurará, garantizará los derechos y permitirá a nuestras mujeres de pueblos originarios trabajar en su empoderamiento”, dijo funcionario estatal.

El nuevo centro integral está equipado con áreas administrativas, consultorios de atención psicológica, sala de audiencias, tienda de artesanías, aula de usos múltiples, cocina-comedor y zona de descanso.

Para la práctica y difusión de la medicina y rituales tradicionales, señalaron las autoridades que el inmueble incluye espacio de temazcal, fogatero y salas de exposición dedicadas a la preservación de las lenguas y tradiciones indígenas.