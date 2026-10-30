Casa abandonada 'da miedo' en la colonia Alta Vista

¿Terror? ¿Miedo?
Para sustos, los que viven los pequeños estudiantes del Jardín de Niños, Primaria y Secundaria "Dr. Jaime Torres Bodet", todas escuelas con el mismo nombre, en la colonia Alta Vista, al sur de Monterrey.
Y no es precisamente por el Día de Halloween, sino que el miedo lo viven durante todo el año, pues junto a este complejo educativo se ubica una casa abandonada y vieja, a la que suelen entrar malvivientes y/o pandilleros a hacer de las suyas.
La vivienda, en la calle Patagonia, número 19, a la altura de la calle Quito, es de terror.
Carece de puerta...
La reja que tenía ya forma parte de los triques... y cualquiera con malas intenciones puede ingresar.
Entre la vivienda y el kínder hay solo dos casas. Y junto al kínder están la secundaria y la primaria.
En el interior de esa casa sucia y deteriorada, hay mucha basura y triques inservibles.
Las paredes están graffiteadas y hay mucha maleza crecida.
En fin, es un foco de insalubridad e inseguridad... que da "miedo".
Los vecinos alertaron porque los menores de edad que estudian en estos planteles públicos suelen asomarse por ahí a la salida de clases, y es peligroso.
Según los colonos, la propiedad tiene cerca de 40 años abandonada.
Antes, tenía una reja, pero ya la derribaron y ahora está abandonada adentro, junto a la montaña de triques y desechos.
Este sábado es el Día de Halloween, pero en esta propiedad abandonada, junto a las tres escuelas, el terror es cosa de todos los días.