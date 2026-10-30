Casa abandonada 'da miedo' en la colonia Alta Vista

Vecinos alertaron sobre un inmueble con cuarenta años de abandono que representa un peligro constante para los alumnos de la zona.

¿Terror? ¿Miedo?

Para sustos, los que viven los pequeños estudiantes del Jardín de Niños, Primaria y Secundaria "Dr. Jaime Torres Bodet", todas escuelas con el mismo nombre, en la colonia Alta Vista, al sur de Monterrey.

Y no es precisamente por el Día de Halloween, sino que el miedo lo viven durante todo el año, pues junto a este complejo educativo se ubica una casa abandonada y vieja, a la que suelen entrar malvivientes y/o pandilleros a hacer de las suyas.

La vivienda, en la calle Patagonia, número 19, a la altura de la calle Quito, es de terror.

Carece de puerta...

La reja que tenía ya forma parte de los triques... y cualquiera con malas intenciones puede ingresar.

Entre la vivienda y el kínder hay solo dos casas. Y junto al kínder están la secundaria y la primaria.

En el interior de esa casa sucia y deteriorada, hay mucha basura y triques inservibles.

Las paredes están graffiteadas y hay mucha maleza crecida.

En fin, es un foco de insalubridad e inseguridad... que da "miedo".

Los vecinos alertaron porque los menores de edad que estudian en estos planteles públicos suelen asomarse por ahí a la salida de clases, y es peligroso.

Según los colonos, la propiedad tiene cerca de 40 años abandonada.

Antes, tenía una reja, pero ya la derribaron y ahora está abandonada adentro, junto a la montaña de triques y desechos.

Este sábado es el Día de Halloween, pero en esta propiedad abandonada, junto a las tres escuelas, el terror es cosa de todos los días.