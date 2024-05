Carretera Nacional: saturada y sin ninguna alternativa vial

Una reducida vía llena de baches, y una avenida que formaba parte de un proyecto que jamás se concluyó, son las únicas alternativas a la saturada Carretera Nacional para el sur de Monterrey.

Es el Antiguo Camino a Villa de Santiago, y la avenida Paseo del Acueducto, las dos “opciones” que los habitantes lamentan tener solamente.

Durante un recorrido, INFO7 constató como ambas distan de ser rutas óptimas para evitar la congestionada vía federal.

Y es que, por ejemplo, la mayor parte del Antiguo Camino tiene apenas un solo carril para cada sentido de la circulación.

De los 7 kilómetros que mide, en cuatro, los automovilistas deben transitar lentamente uno detrás de otro por la falta de espacio.

Por si fuera poco, existen tramos con pavimento en malas condiciones, pues imperan profundos baches, grietas y falta la pintura en la delimitación entre ambos sentidos de la circulación.

En tanto, los habitantes de la zona de sur ven sin esperanza el eterno proyecto de ampliar la avenida Paseo del Acueducto para desfogar el tránsito de Garza Sada y la Nacional.

Planteado hace décadas, y retomado en discurso por la actual administración estatal en enero pasado, la obra conectaría aquella vía con Fundadores e iría por detrás de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Aunque se anunció como uno de los proyectos de cara al Mundial de Futbol 2026, todavía no se da información sobre el arranque de la conexión.

“Faltan muchas alternativas, un paso a desnivel, un paso alto, un segundo piso, vías alternas, porque lugares desocupados hay”, consideró Rogelio Barajas.

Ante la falta de estrategias viales en la zona, los vecinos lamentan sentirse condenados a utilizar una ruta en constante saturación.

“Ya no podemos sacarle la vuelta, no hay como un atajo que nosotros digamos ‘vámonos por acá y es más rápido’, no existe”, lamentó Patricio Elizondo.

Quienes no van tan al sur incluso optan por evitar la Carretera a través de las colonias aledañas, aunque implique un laberíntico recorrido.

“Yo mejor luego me voy por San Ángel, por arriba, por todos los cerros y así llego hasta Esfera, pero como quiera se batalla porque pasas entre las colonias”, dijo Gustavo Rangel.

El miércoles, publicó cómo los escasos e inoperantes retornos de la Carretera Nacional son solo la punta del iceberg del abandono en la vía federal.

