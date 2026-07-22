Carretera Interserrana registra 90% de avance en dos tramos

Samuel García informó que los tramos 1 y 3 de la Carretera Interserrana llevan 90 % de avance, con inversiones de 1 000 y 3 000 mdp respectivamente

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Con un 90 por ciento de avance en el tramo 1 y el tramo 3, la Carretera Interserrana estaría terminada para el año 2029, informó el gobernador Samuel García.

Tras realizar un recorrido por el tramo 1, que se ubica en el municipio de Montemorelos, el mandatario estatal explicó en entrevista que a esta parte se le han invertido mil millones de pesos. Para el tramo 3, que se ubica en el municipio de Galeana, se han invertido $3 mil millones de pesos.

Sin embargo, detalló que el tramo 2 es el más complejo porque pasa por la sierra y ahí se tienen que construir túneles y puentes.

Para esta zona, en la que se está por hacer el proceso de licitación, se estima una inversión de $25 mil millones de pesos.

“El tramo 2, digamos que ya tiene permisos, ya todo en orden, MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), licitación”, detalló García. “Durante la licitación nos llegó un requerimiento del INAH, que era acordonar unos vestigios arqueológicos que había; digamos que legalmente ya está el tramo 2 listo para entregar la licitación. Lo que falta es ponernos de acuerdo con ente privado (el contratista): qué monto pone el estado, qué monto pone la federación, qué monto ponen ellos y cómo vamos a manejar la operación desde la REA (Red Estatal de Autopistas)”, dijo. "El tramo 2 costaría 25 mil millones de pesos. Para 2028. 2029 (estaría listo el tramo 2); por lo pronto, el tramo 1 va a llevar gente para la comunidad de Montemorelos que vive aquí y el tramo 3 va a ayudar a la gente de Galeana a tener una carretera más limpia, más amplia, en lo que construimos el tramo 2”, declaró.

García señaló que el tramo 1 y 3 está contemplado para terminarse en este año, mientras que el 2 podría iniciar en el mes de octubre.

“Ya hay un consorcio interesado (para el tramo 2)”, indicó, “estamos ahorita ya cuantificando ya el monto, contemplando, obviamente, conexión con tramo 1 y 3, túneles, puentes, y yo espero de aquí a octubre, que es mi Quinto Informe, ya terminar de licitar y arrancar este tramo 2 que, según los tiempos, puede durar 2 años y medio”.

El gobernador adelantó que en el tramo 2 se establecerá un regimiento militar como el que está instalado en el municipio de Cerralvo.