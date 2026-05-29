Carretera a Nuevo Laredo acumula tragedias y accidentes mortales

Vecinos y usuarios de la carretera sostienen que hace falta mayor infraestructura peatonal, mejor mantenimiento y señalización

La carretera a Laredo se ha convertido, con el paso del tiempo, en un escenario marcado por tragedias que han cobrado la vida de regiomontanos y viajeros que diariamente utilizan esta vía federal.

La carretera a Laredo se ha convertido, con el paso del tiempo, en un escenario marcado por tragedias que han cobrado la vida de regiomontanos y viajeros que diariamente utilizan esta vía federal.

Estadísticas reflejan aumento de muertes en la vía

Las estadísticas elaboradas con base en hechos documentados entre diciembre del dos mil veinticinco y mayo del dos mil veintiséis reflejan un total de nueve eventos fatales sobre esta vía, con un saldo de catorce personas sin vida.

El análisis revela que los atropellos se han convertido en el principal patrón mortal, representando más de la mitad de los hechos registrados. Entre ellos, personas arrolladas al intentar cruzar, peatones en condición vulnerable e incluso automovilistas que descendieron de sus vehículos tras sufrir fallas mecánicas.

Las cifras muestran que, en promedio, la carretera a Nuevo Laredo ha registrado entre dos y tres muertes por mes en el periodo analizado, siendo el presente mes de mayo del dos mil veintiséis el más letal, con cinco personas fallecidas.

Vecinos exigen mayor seguridad e infraestructura

Hoy, más allá de ser una carretera comercial estratégico, la carretera a Laredo carga también con una dolorosa estadística y con historias que recuerdan el costo humano que puede tener un trayecto cuando la prevención y las condiciones de seguridad no son suficientes.

Vecinos y usuarios de la carretera sostienen que hace falta mayor infraestructura peatonal, mejor mantenimiento y señalización, además de atención permanente ante el crecimiento vehicular que registra esta vía estratégica para el comercio y la movilidad.

"Hay muchos carros y no hay semáforos… ha habido choques muertes, en esta avenida es muy peligrosa que lo vean los televidentes que es muy peligrosa. La nuevo laredo.. mira no paran para nada si te llevan y te matan pero no paran" comentó un conductor.

Muertes continúan durante mayo en Escobedo

Las muertes han continuado en esta semana, en la cual un hombre murió atropellado por una unidad del transporte urbano en el cruce de carretera a Laredo y avenida López Mateos, luego de descender presuntamente de una camioneta tras un choque previo.

Mientras que días atrás, otro conductor perdió la vida luego de estrellarse contra un señalamiento metálico cerca del Campo Policial Número Uno de Fuerza Civil, también en Escobedo.

Pese a las vidas que se han perdido en los últimos años, los habitantes refieren que las autoridades estatales no han brindado una solución real al problema de movilidad que se ha traducido en historias de tragedia para la comunidad regiomontana.