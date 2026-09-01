Carpool busca reducir tráfico escolar en San Pedro Garza García

La administración municipal destacó que este tipo de alternativas forman parte de las acciones para construir una movilidad más eficiente

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el municipio de San Pedro Garza García impulsa el uso de carpool y el transporte escolar como una alternativa para facilitar los traslados de las familias y contribuir a una movilidad escolar más ordenada y sostenible.

La estrategia busca promover que padres de familia y comunidades educativas compartan los viajes hacia los planteles, con el propósito de reducir el número de vehículos en circulación durante los horarios de entrada y salida de las escuelas.

Agentes viales acompañan el regreso a clases

Como parte de las acciones por el regreso a clases, agentes viales del municipio también acompañan la movilidad en las zonas escolares para brindar mayor seguridad a estudiantes, familias y personal educativo.

Se invitó a las familias a sumarse al esquema de Carpool, compartir el camino y contribuir a disminuir la saturación vial que se registra durante los horarios escolares.

“Con Carpool, familias y comunidad educativa se suman a una manera diferente de llegar a la escuela, mientras nuestros agentes viales acompañan el regreso a clases para hacerlo más seguro”, señaló el municipio en sus canales oficiales.

Buscan reducir la saturación vial en zonas escolares

La administración municipal destacó que este tipo de alternativas forman parte de las acciones para construir una movilidad más eficiente, segura y sustentable durante el nuevo ciclo escolar.