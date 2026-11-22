En entrevista, el funcionario indicó que una de las prioridades será concluir los proyectos de infraestructura comprometidos

El cierre de las obras estratégicas del gobierno estatal, particularmente las líneas del Metro, así como garantizar una transición ordenada hacia la próxima administración, serán dos de los principales retos financieros y administrativos de Nuevo León durante 2027, año en que concluirá el mandato del gobernador Samuel García.

Así lo señaló Ulises Carlín, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, quien explicó que el próximo año representará un periodo de cambios, al coincidir el cierre de la actual administración con el inicio de un nuevo gobierno.

Concluir el Metro y preparar la transición, retos para 2027

En entrevista, el funcionario indicó que una de las prioridades será concluir los proyectos de infraestructura comprometidos, particularmente el Metro, una de las principales demandas que ha planteado la iniciativa privada durante las reuniones con el Gobierno estatal.

"Queremos que terminen y en especial el Metro, y eso ya lo tenemos garantizado", aseguró.

Además, destacó la importancia de establecer una oficina de transición que permita a quien resulte electo como próximo gobernador o gobernadora conocer el funcionamiento de la administración estatal y comenzar a planear su gestión.

A estos desafíos, agregó, se suma la necesidad de garantizar un proceso para la transición de los poderes en la entidad.

“Uno, que concluir las obras, que ha sido dentro de las mesas que hemos tenido con la iniciativa privada una petición que han hecho. Queremos que terminen y en especial el metro y eso ya lo tenemos garantizado. Otro, pues una oficina de transición. Cuando alguien gana, siempre se acostumbra a tener una oficina y que pueda ahora sí conocer la administración y planear”, explicó Carlín. “Es un año de cierre del gobernador Samuel García, pero, así como hay algo que termina y algo que inicia y es un año también de inicio para una nueva gobernadora o un nuevo gobernador y nosotros tenemos dentro de estos dos retos”, agregó.

Nuevo León mantiene finanzas sanas, asegura Carlín

El funcionario estatal también reconoció que Nuevo León no está exento de los efectos económicos de los conflictos internacionales, particularmente los que involucran a Estados Unidos, Irán, Rusia y Ucrania, debido a sus repercusiones en la economía nacional.

Recordó que durante este año el Estado recibió menos participaciones federales, aunque la disminución fue marginal y pudo enfrentarse gracias al dinamismo económico de la entidad y al manejo de las finanzas públicas.

"Creo que esto nos ayudó mucho a no sentir eso y continuar con la planeación que ya teníamos desde 2025", expresó.

Cuestionado sobre la salud financiera de Nuevo León, el funcionario aseguró que la entidad mantiene finanzas sanas y estables, respaldadas por las evaluaciones de organismos externos y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como ejemplo, mencionó que el Estado se encuentra en semáforo verde dentro del sistema de alertas de la SHCP, indicador que evalúa el nivel de endeudamiento y la capacidad financiera de las entidades.

También destacó que Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en las evaluaciones relacionadas con la transparencia y la calidad de la información sobre el ejercicio de recursos federales.

Señaló que, aunque existen riesgos y retos que pueden modificar las proyecciones financieras, la Tesorería mantiene un seguimiento constante para anticiparse a escenarios como fenómenos meteorológicos que pudieran generar daños y alterar la planeación presupuestal.

Tesorería rechaza retrasos generalizados en recursos a municipios

Respecto a los señalamientos sobre presuntos retrasos en las aportaciones y transferencias de recursos a los municipios, Carlin rechazó que exista un problema generalizado y sostuvo que los recursos están fluyendo conforme a las disposiciones legales.

"Nosotros siempre hemos buscado ser de puertas abiertas y en aquellas aclaraciones que nos han mandado algunos municipios, las hemos contestado", afirmó.

El encargado del despacho de Tesorería comparecerá el próximo lunes ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de Gobierno, donde deberá ampliar la información sobre el estado de las finanzas públicas estatales.