Carin León pide disculpa tras comentario sobre drogas

El cantante Carin León, desató controversia durante su concierto en Hermosillo, Sonora, por expresar abiertamente su deseo de consumir cocaína, utilizando el término coloquial "perico" durante su presentación ante una multitud de seguidores.

"No somos ejemplo, somos músicos, vivimos de lo que hacemos. Nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un 'perico', lo que es. Como buen hermosillense", declaró León desafiante ante la audiencia, anticipando la desaprobación pública.

En una presentación posterior en el Estadio Banorte en Monterrey, como parte de su gira 'Colmillo de Leche', el cantante abordó la controversia y se disculpó por sus comentarios inapropiados.

Reconoció que su impulsividad es su "mayor defecto" y "mayor virtud", expresando: "A este mundo se vino a vivir, sé que a veces me emociono de más y digo pendejad*as".

León admitió que sus comentarios sobre las drogas estuvieron "muy fuera de lugar" y argumentó que, sin importar cómo se comporte un artista, siempre habrá críticas.

Destacó su autenticidad desde el inicio de su carrera, optando por la transparencia incluso cuando sus declaraciones espontáneas generan controversia.

"A pesar de todas esas cosas, lo único cierto es que no soy falso", concluyó Carin León, reafirmando su decisión de ser fiel a sí mismo desde el inicio de su carrera, a pesar de las críticas y las polémicas que puedan surgir.

Comentarios