Carecía de cámaras la zona donde ejecutaron a dos hombres

El fiscal Javier Flores confirmó que no hay videos del C4 ni del C5 en el sitio del ataque, por lo que indagan rutas previas.

A pesar de que en toda la urbe regia abundan las cámaras de seguridad de todas las corporaciones policíacas y de privados, en la zona donde ayer jueves asesinaron a dos hombres no había ninguna ni del municipio ni del estado, afirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Por tal motivo, se buscan imágenes en lugares cercanos o del trayecto del recorrido que siguieron los vehículos de los dos hombres asesinados como de los sicarios.

Desde el jueves, cuando se dieron los hechos, expertos cuestionaron el funcionamiento del sistema de cámaras de la ciudad, dado que hasta la noche de ese día, las autoridades ministeriales no tenían imágenes de cómo ocurrieron los hechos.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal Javier Flores Saldívar, dijo este viernes que están analizando cada sitio que recorrieron los vehículos.

“Al parecer en ese lugar preciso no había cámaras del C4 ni del C5 del estado, se están revisando todas las cámaras desde antes del recorrido que realizaron los vehículos para ver si tenían el seguimiento de algún vehículo en particular”, indicó.

Las cámaras del C4 son las del municipio de Monterrey y las del C5 las estatales.

El día de los hecho, fuentes federales de seguridad indicaron que uno de los ejecutados podría ser Omar Ibarra Lozano, alias “El 34” quien estaría relacionado con una banda de extorsión de negocios en San Pedro.

Sin embargo, ha trascendido que en realidad, los asesinados serían Juan Carlos Serroque Robledo, de 48 años y José Manuel Martínez Macías, de 52, quienes tendrían antecedentes de haber sido policías.

Al respecto, el fiscal se rehusó a identificarlos y sólo mencionó que uno de los hombres habría pertenecido a una corporación policiaca.

“Lo que se tiene hasta ese momento es en que en el caso de uno de ellos creo que el 2016 o 2006 había sido elemento de la policía, del otro no se tiene evidencia”, sostuvo.

Flores señaló que una de las líneas de investigación apunta a posibles actividades relacionadas con la delincuencia organizada, aunque aclaró que todavía trabajan para esclarecer el móvil y ubicar a los responsables.

“Estamos realizando investigaciones preliminares, lo que tenemos primeramente es probablemente entre delincuencia organizada, actividades que ellos mismos están propiciando”, indicó.

El doble homicidio se registró poco después del mediodía del jueves, cuando las víctimas viajaban en un Volkswagen Vento negro por el paso elevado que conecta la avenida Gómez Morín con Morones Prieto, en dirección a San Pedro Garza García.

El vehículo recibió múltiples impactos de bala y los dos hombres quedaron sin vida en los asientos del conductor y del copiloto.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar cómo se desarrolló la persecución y dar con los responsables.