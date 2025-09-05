Carbón mal apagado provoca incendio en inmueble de Guadalupe

La autoridad subrayó que el incendio fue consecuencia de brasas mal apagadas, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones al utilizar carbón

Un incendio originado por brasas de carbón mal apagadas en una parrilla movilizó durante la madrugada de este jueves a corporaciones de auxilio en la colonia La Joyita, en el municipio de Guadalupe. El siniestro no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, la emergencia comenzó a las 02:55 horas en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y la calle Sagitario. Al llegar, los rescatistas localizaron dentro del lugar una parrilla que aún contenía brasas encendidas, lo que provocó la propagación del fuego.

El siniestro dañó la parrilla y un horno de microondas, además de generar humo en el área tipo pasillo o patio. Aunque en un inicio se reportó como incendio en comercio, tras la inspección se determinó que no se trataba de un negocio ni de una razón social establecida.

Personal de Protección Civil del Estado, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos de Guadalupe trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas. El servicio se dio por concluido a las 03:51 horas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble o a viviendas cercanas.

La autoridad estatal subrayó que el incendio fue consecuencia de brasas mal apagadas, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones al utilizar carbón, verificando siempre que quede completamente extinguido para prevenir siniestros.