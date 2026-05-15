Carambolas colapsan avenidas en límites de San Nicolás y Escobedo

Luego de más de una hora, los vehículos colisionados fueron retirados del lugar y la vialidad abierta para quienes se desplazaban a esa hora hacia San Nicolás.

Una serie de percances viales provocaron que dos avenidas se colapsaran en los límites de San Nicolás y Escobedo.

Los percances ocurrieron entre las 08:00 y 08:30 horas del jueves sobre el puente de la avenida Sendero Divisorio y Manuel L. Barragán.

En los carriles de poniente a oriente en lo alto del puente, tres vehículos chocaron por alcance.

A unos metros del primer choque otra colisión generó que los carriles hacia el municipio de San Nicolás colapsaran.

Ambos choques paralizaron por espacio de una hora y media, la circulación de la avenida Sendero, Barragán y Raúl Salinas.

A pesar lo aparatoso, el accidente no dejó personas lesionadas pero sí la movilizacion de elementos de Protección Civil y de movilidad.

Luego de más de una hora, los vehículos colisionados fueron retirados del lugar y la vialidad abierta para quienes se desplazaban a esa hora hacia San Nicolás.