Carambola provoca tráfico lento sobre Libramiento; dos lesionados

Durante la jornada de este sábado, una carámbola entre dos camionetas y una unidad de carga pesada dejaron a dos personas lesionadas sobre Libramiento, con dirección a Apodaca.
Usuarios en redes sociales reportaron que el tráfico permanece lento en la zona debido a las labores de las autoridades en el lugar, por lo que solo un carril permanece funcionando.
Las personas lesionadas por este incidente fueron atendidos por paramédicos para ser trasladados hacia el Hospital de Zona N° 21 del IMSS.
- Nota en desarrollo -