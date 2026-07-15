Carambola provoca fuga de gas LP en Pesquería

Pese a lo aparatoso del choque y al riesgo generado por la fuga de combustible, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales

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Un aparatoso accidente vial entre cinco vehículos provocó una fuga de gas LP en el bulevar Capitán Francisco de la Garza Falcón, en su cruce con Periquillo, en el municipio de Pesquería, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia.

En las imágenes también se observa el momento en que un joven logra esquivar por apenas unos centímetros a uno de los vehículos involucrados, evitando ser atropellado durante la colisión.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una camioneta impactó contra una pipa que transportaba gas LP, lo que ocasionó una fuga del combustible y activó un operativo de emergencia para prevenir riesgos mayores.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito, Policía Municipal y Protección Civil, quienes cerraron temporalmente la circulación mientras el personal especializado controlaba la fuga y realizaba el desfogue seguro del tanque para eliminar cualquier peligro para la población.

En el accidente participaron cinco vehículos, incluida la unidad que transportaba gas LP. Pese a lo aparatoso del choque y al riesgo generado por la fuga de combustible, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la vialidad mientras concluyeron las maniobras de seguridad.