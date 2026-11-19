Carambola entre tres vehículos provoca congestionamiento en el bulevar Antonio L. Rodríguez, en Monterrey; no hubo lesionados.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una carambola entre tres vehículos generó complicaciones a la vialidad durante la mañana de este miércoles sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 7:16 horas, a la altura de la Torre Sierra Valle, en la colonia Santa María, donde se vieron involucrados una camioneta Jeep Patriot gris, un Toyota Corolla azul y un Toyota Camry.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que los conductores de las tres unidades resultaron ilesos, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Sin embargo, tras el impacto se registró un derrame de hidrocarburos sobre la carpeta asfáltica, por lo que los rescatistas realizaron maniobras para contenerlo y eliminar riesgos para otros automovilistas.

Debido a la presencia de los vehículos involucrados y los trabajos de atención, la circulación se vio comprometida en este tramo, generando congestión vial para quienes transitaban por la zona.

Personal de Movilidad de Monterrey quedó a cargo del incidente.