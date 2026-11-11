Carambola entre vehículos y patrulla de Fuerza Civil en Escobedo

Por: Patricia Agüero 10 Noviembre 2026, 08:44 Compartir

De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y afectaciones viales.

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Un accidente vial tipo carambola en el que participaron cuatro vehículos provocó afectaciones a la circulación, en el municipio de Escobedo. El percance se registró en el cruce de las avenidas José Clemente Orozco y bulevar López Portillo, en la colonia Puerta de Anáhuac Privada del Roble. En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Cherokee en color negro, una unidad de Fuerza Civil, un automóvil Renault gris y una camioneta pick up blanca. Tras el impacto, los vehículos quedaron sobre la circulación de norte a sur, donde obstruyeron uno de los carriles. De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y afectaciones viales.