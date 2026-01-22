Carambola entre cuatro autos provoca caos vial en Santa Catarina

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color naranja detuvo su marcha luego de que presuntamente se le ponchara una llanta

Una carambola que involucró al menos cuatro vehículos se registró sobre la avenida 2 de Octubre, antes conocida como bulevar Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina, en la colonia La Fama.

El percance ocurrió a escasos metros del paso a desnivel de Movimiento Obrero. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta color naranja detuvo su marcha luego de que presuntamente se le ponchara una llanta. La unidad quedó detenida sobre el carril de baja velocidad, a un costado del camellón que divide los carriles laterales de los centrales.

Esta situación provocó que el vehículo que circulaba detrás, un automóvil compacto color rojo, lograra detenerse, sin embargo, una van color blanco que venía muy cerca no alcanzó a frenar e impactó al auto en la parte trasera. Detrás de la van circulaba una camioneta blanca tipo pick up, la cual terminó chocando contra la van.

La pick up fue la unidad que presentó mayores daños, principalmente en la parte frontal, por lo que fue considerada como pérdida total.

Al lugar acudieron elementos de la Policía y Tránsito de Santa Catarina, quienes abanderaron la zona y apoyaron para agilizar la circulación de los automovilistas que transitaban por el área. Algunos de los involucrados señalaron que, debido a las condiciones del pavimento mojado no lograron frenar a tiempo.

La vialidad se vio comprometida al menos dos horas, tiempo en el que retiraron los autos.