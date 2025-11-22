Carambola en Monterrey deja varios lesionados y daños materiales

El operador de la grúa explicó que, mientras realizaba maniobras para remolcar un vehículo, el cambio se botó, lo que, sumado a la pendiente la unidad avanzó

Protección Civil de Nuevo León atendió un accidente vial múltiple registrado en la colonia Colinas Mederos, en el sector Satélite Acueducto.

El incidente involucró a cuatro vehículos particulares y una grúa de Garajes y Talleres.

De acuerdo con el reporte oficial, el operador de la grúa explicó que, mientras realizaba maniobras para remolcar un vehículo, el cambio se botó, lo que, sumado a la pendiente del lugar, provocó que la unidad avanzara de forma involuntaria e impactara a los vehículos que se encontraban estacionados.

En el sitio fue valorado el conductor de la grúa, Ángel Alcántara García, quien no presentó lesiones de consideración y rechazó ser trasladado para recibir atención médica adicional.

El percance también ocasionó daños materiales en la zona, incluyendo el medidor de agua de un domicilio, la fachada de otro inmueble y el derribo de una luminaria de luz mercurial.

Personal de Movilidad permaneció en el lugar en espera de cuadrillas de Agua y Drenaje, CFE y otras instancias para continuar con la atención de afectaciones y apoyar en la liberación de la circulación.