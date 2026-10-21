Carambola en Lincoln deja cuatro personas lesionadas de gravedad

Debido a las labores de auxilio, la circulación en la avenida Lincoln fue cerrada en el tramo comprendido entre San Bernabé y León XIII

Un choque registrado en la avenida Lincoln, en Monterrey, entre cuatro vehículos particulares dejó a cuatro personas trasladadas a hospitales.

El accidente se registró a mediodía de este martes, en el cruce con la calle León XIII, en la colonia San Jorge.

De acuerdo con testigos, la conductora de un Nissan Tiida, de 73 años, presuntamente se confundió de pedal al salir del autoservicio de un restaurante de comida rápida.

Por lo que cruzó la avenida y terminó impactando a otros tres vehículos que esperaban el cambio de luz del semáforo.

Protección Civil de Monterrey informó que tres ocupantes de un Nissan Versa fueron rescatados con equipo especializado y trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, debido a las lesiones policontusas que presentaban.

Así mismo, una mujer de 69 años, quien viajaba como acompañante en el Nissan Tiida, fue trasladada al mismo hospital por una probable fractura de clavícula derecha.

En el accidente también participaron un Toyota Corolla y una Jeep Compass. El resto de los ocupantes fueron valorados en el lugar, sin que se reportaran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Debido a las labores de auxilio, la circulación en la avenida Lincoln fue cerrada en el tramo comprendido entre San Bernabé y León XIII, mientras elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de la zona.