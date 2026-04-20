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Carambola en Carretera Nacional deja cuatro lesionados

Por: Esmeralda Valdez

19 Abril 2026, 17:57

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Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al sitio para brindar apoyo y coordinar las labores de atención a los afectados

Carambola en Carretera Nacional deja cuatro lesionados

Un accidente vial múltiple en el que participaron cuatro vehículos particulares dejó como saldo cuatro personas lesionadas, este domingo en el municipio de Linares, Nuevo León.

Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al sitio para brindar apoyo y coordinar las labores de atención a los afectados.

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En el lugar se confirmó que cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los lesionados ni las causas que provocaron el percance.
En desarrollo…

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