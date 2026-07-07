Carambola de cinco vehículos desata caos vial en Rogelio Cantú

Camioneta frena repentinamente al detectar un trapo en llamas sobre el camellón central, lo que provocó la reacción en cadena de los conductores

Un aparatoso choque múltiple entre cinco vehículos provocó una fuerte movilización y complicaciones viales la mañana de este lunes sobre el bulevar Rogelio Cantú Gómez, a la altura de Colinas Residencial, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta frenó repentinamente al detectar un trapo en llamas sobre el camellón central, situación que provocó la reacción en cadena de los conductores que circulaban rumbo a sus centros de trabajo y terminó en una carambola.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para retirar el objeto incendiado y eliminar cualquier riesgo en la zona, mientras que las aseguradoras se dirigieron al lugar para atender a los involucrados.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las cinco unidades.

Los vehículos resultaron con severos daños en la parte frontal, cofres deformados por el impacto y diversos fragmentos de plástico y otras autopartes esparcidos sobre el pavimento.

Las unidades permanecieron ocupando uno de los carriles de circulación durante varios minutos, generando una importante carga vehicular para quienes transitaban por el bulevar Rogelio Cantú Gómez.

Autoridades piden a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la distancia entre vehículos y atender las indicaciones del personal mientras se trabaja en el retiro de las unidades para restablecer la circulación.