Carambola con lesionados en Blvd. Miguel de la Madrid

Por: INFO 7 05 Noviembre 2025, 07:10

Un carril de circulación se encuentra cerrado a la circulación, por lo que se está formando una larga fila de vehículos que se dirigen al poniente de Monterrey

Una carambola de cuatro vehículos sobre el bulevar Miguel de la Madrid dejó como saldo dos personas lesionadas. El percance ocurrió a las seis de la mañana del miércoles en el cruce con el puente de la avenida Lázaro Cárdenas en Guadalupe. La carambola reportada por automovilistas provocó la movilización de elementos de Protección Civil Civil de Guadalupe. En el lugar fueron atendidos dos conductores, los cuales sufrieron golpes leves. Ninguno de ellos fue trasladado a un hospital. Se estableció que el percance sobrevino presuntamente por la velocidad y falta de precaución. La vialidad sobre esa arteria se vio afectada sobre el carril de alta velocidad ya que el carril fue completamente cerrado.